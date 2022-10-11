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Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений после обстрела Теткино

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Появились фотографии разрушений в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который в понедельник, 10 октября, попал под артиллерийский обстрел. Кадры публикует губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На кадрах видна практически полностью сгоревшая двухэтажная постройка, рядом с ней стоит пожарная машина. Из здания еще идет дым.

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Поселок Теткино попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Украины 10 октября. Пострадали два человека, Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов. Сначала загорелся спиртзавод, впоследствии огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом.

По поручению Старовойта в Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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