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Страны G7 продолжат оберегать Украину от поражения

Страны G7 будут продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Steffen Kugler/BPA/Handout/REUTERS

Участники Большой семерки (G7) продолжат оказывать военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Об этих намерениях заявили лидеры стран-участниц группы в заявлении по итогам виртуальной встречи объединения, сообщает ТАСС.

«Украина имеет законное право на защиту против российской агрессии и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ», — говорится в заявлении.

Также было заявлено, что G7 продолжить координировать усилия по выполнению военных поставок по запросам киевских властей. В организации считают, что такая помощь поможет не допустить поражения Украины в конфликте и оберегать ее суверенитет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. По его словам, альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль»

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Виктория Кондратьева
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