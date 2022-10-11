Страны G7 предложили восстановить Украину за счет средств России

Страны «Большой семерки» заявили, что России придется восстановить Украину за свой счет

Страны Большой семерки (G7) по итогам экстренного саммита предложили меры восстановления Украины после спецоперации и урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры G7 считают, что урегулирование ситуации на Украине должно проходить в соответствии с положениями Устава ООН о территориальной целостности. Одним из важных факторов в данной ситуации они указали помощь России в восстановлении Украины.

Незапланированный саммит G7 прошел 11 октября в онлайн-формате в связи с российской атакой на города Украины. По его итогам страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины.

Однако участники саммита предупредили Россию о том, что если случится атака на западную инфраструктуру, то от Запада последует решительный ответ.