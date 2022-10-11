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Страны G7 предложили восстановить Украину за счет средств России

Страны «Большой семерки» заявили, что России придется восстановить Украину за свой счет

Фото: Markus Schreiber / AP

Страны Большой семерки (G7) по итогам экстренного саммита предложили меры восстановления Украины после спецоперации и урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры G7 считают, что урегулирование ситуации на Украине должно проходить в соответствии с положениями Устава ООН о территориальной целостности. Одним из важных факторов в данной ситуации они указали помощь России в восстановлении Украины.

Незапланированный саммит G7 прошел 11 октября в онлайн-формате в связи с российской атакой на города Украины. По его итогам страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины.

Однако участники саммита предупредили Россию о том, что если случится атака на западную инфраструктуру, то от Запада последует решительный ответ.

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Варвара Кошечкина
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