Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T

Spiegel сообщил, что ФРГ передала Украине 1 из 4 обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.

Spiegel отмечает, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь. При этом еще в конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщала, что системы поставят на Украину «в ближайшие недели».

Немецкое издание называет IRIS-T самой современной системой ПВО в Германии. Она была разработана немецкой оружейной компанией Diehl Defense. Комплекс состоит из трех машин: пусковой установки с восемью ракетами, радиолокационной машины и командирской машины. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

О скорой передаче систем ПВО накануне, 10 октября, говорила и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.