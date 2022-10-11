Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T
Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.
Spiegel отмечает, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь. При этом еще в конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщала, что системы поставят на Украину «в ближайшие недели».
Немецкое издание называет IRIS-T самой современной системой ПВО в Германии. Она была разработана немецкой оружейной компанией Diehl Defense. Комплекс состоит из трех машин: пусковой установки с восемью ракетами, радиолокационной машины и командирской машины. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.
О скорой передаче систем ПВО накануне, 10 октября, говорила и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.