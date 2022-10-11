Путин поработает в Казахстане

Песков сообщил, что президент России Путин будет работать в Астане 13-14 октября

Президент России Владимир Путин поработает на этой неделе в Казахстане. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Глава государства планирует работать в Астане 13-14 октября. «Завтра [12 октября], ну, фактически ночью после целой серии непубличных контактов, встреч и совещаний президент отправится в Астану, где будет работать в четверг и пятницу», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

13 октября планируется встреча Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция может поднять вопрос об организации диалога между Россией и западными странами во время этой встречи.

До этого о таких же целях встречи утверждал и Песков. При этом он уточнил, что обсуждения возможности будущих мирных переговоров между российской стороной и странами Запада вполне могут проходить без участия Украины.