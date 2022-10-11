В Приморье спасли двух краснокнижных лесных котят-сирот

В приморский центр реабилитации редких животных «Центр Тигр» передали двух лесных котят

Специалисты центра реабилитации амурских тигров и других редких животных «Центр Тигр» выхаживают двух дальневосточных лесных котят, которым нет и месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Отмечается, что котят спасли неравнодушные россияне: обнаружив краснокнижных животных, люди несколько дней наблюдали, не вернется ли за ними кошка. Когда стало понятно, что взрослая особь не появится, сирот передали специалистам приморского центра реабилитации.

«В природе в норме в это время года молодые коты становятся уже самостоятельными, а эти малыши еще находятся на молочном вскармливании. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно», — пообещали в «Центр тигр».

Отмечается, что помощь животным осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов, Центра «Амурский тигр», WWF России, а также на пожертвования частных лиц и организаций.

Ранее в октябре туристы национального парка «Земля леопарда» в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который считается редчайшим хищником в регионе: хищник сидит за небольшими кустарниками и не проявляет агрессивного поведения.