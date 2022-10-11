Известный российский путешественник Конюхов начал подготовку к трансарктическому переходу

Известный российский путешественник Федор Конюхов начал подготовку к трансарктическому путешествию. Об этом сообщается на официальном портале правительства Карелии, где Конюхов будет готовиться к переходу.

Как сообщили власти региона, Конюхов намерен пройти путь по Арктике на собачьей упряжке.

«Участникам экспедиции предстоит преодолеть через Северный полюс путь из России в Канаду на ездовых собаках (...) В экспедиции примут участие 14 собак, они повезут груз в 400 килограммов по 10-12 часов в сутки. За день намечено преодолевать до 50 километров», — сообщили в правительстве Карелии.

Путешествие начнется следующей весной и продлится 90 дней с 1 марта по 1 июня 2023 года. Расстояние, которое предстоит пройти путешественнику, составляет около 2 500 километров.

Сам Конюхов заявляет, что одной из задач путешествия является демонстрация русского присутствия в регионе.

«У нашей экспедиции от России до Канады — много целей. Мы хотим показать всему миру присутствие нас, русских, в Арктике», — объявил путешественник.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Самой большой опасностью могли оказаться полярные медведи, однако хищники не приближались к станции. В общей сложности путешественник провел на льдине 249 часов 25 минут. Его самочувствие после проделанного пути оценивается как отличное.