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Кремль прокомментировал идею запретить выезд из России военнообязанным

Пресс-секретарь Песков: Кремль не изучал идею запрета выезда из России для военнообязанных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Кремле не изучали идею главы Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд за пределы России стоящим на воинском учете гражданам в период мобилизации и военное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его комментарий приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что по данному вопросу в Кремле нет никакой позиции. «Неизвестно, чтобы это рассматривалось», — сказал Песков. Аналогичным образом он отреагировал на предложение властей Крыма о том, чтобы включать в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.

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10 октября глава Госсовета Крыма предложил запретить выезд из России военнообязанным. По словам Константинова, в Крыму готовят соответствующие поправки для внесения в федеральный закон о мобилизации.

Если изменения будут поддержаны, то в законе появится четкий запрет на выезд российского гражданина, обязанного состоять на воинском учете, за пределы страны без разрешения на то комиссариатов, подчеркивал Константинов.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 октября.

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Анна Щербакова
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