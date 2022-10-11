Назван возможный срок восстановления Крымского моста

Депутат Колесник допустил восстановление Крымского моста в течение полутора месяцев

Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца. На данный момент сложность представляет тот факт, что в результате взрыва оказались частично повреждены опоры моста, раньше это не было заметно визуально, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

«Темпы восстановления моста довольно высокие, — сказал политик. — Главное сейчас — обеспечить безопасность проезда по уцелевшим участкам. А в целом на восстановление у нас хватает и техники, и людей. Думаю, месяц-полтора все же придется поразбираться — все-таки частично повреждены опоры, чего раньше не было видно визуально, поскольку большая часть находится под водой».

Кроме того, по словам Колесника, необходимо сделать выводы об охране моста и профилактике возможных происшествий.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.