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Решение президента ОАЭ прийти на встречу к Путину в кроссовках оценили

Президента ОАЭ Аль Нахайян не нарушил протокола, придя на встречу к Путину в кроссовках

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян не нарушил протокол, несмотря на решение прийти на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Об этом сообщают в Telegram-канале журналисты кремлевского пула РИА Новости со ссылкой на собственных экспертов.

По мнению собеседников издания, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна] необычен», — оценили его специалисты.

Аль Нахайян выбрал спортивную обувь для переговоров с Путиным, которые состоялись 11 октября в Санкт-Петербурге. Глава государства надел светло-серое традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета. При этом он обулся в черные кроссовки и носки соответствующего цвета. В свою очередь Путин пришел на встречу в деловом костюме с фиолетовым галстуком.

Как указал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, для беседы был выбран формат один на один. Как сообщил МИД ОАЭ, визит президента страны нацелен на «достижение эффективных политических решений» по кризису на Украине.

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Карина Черных
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