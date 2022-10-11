В Санкт-Петербурге началась встреча Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

В Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает ТАСС.

Как указал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, для беседы выбран формат один на один. При этом темы предстоящих переговоров Кремль не анонсировал.

В то же время, по сведениям государственного издания ОАЭ Al-Bayan, в повестке — тематика дружественных отношений между двумя странами, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщил МИД ОАЭ, визит президента страны нацелен на «достижение эффективных политических решений» по кризису на Украине.

О том, что визит президента ОАЭ в Россию будет касаться Украины и посредничества в конфликте, ранее писала газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомые с текущей позицией ОАЭ. Собеседники издания рассказали, что Аль Нахайян может «разумно поговорить» с Владимиром Путиным и «остановить дрейф к ядерной конфронтации».