В российском регионе заявили о начале второго этапа мобилизации

В правительстве Курской области сообщили о начале второго этапа мобилизации

В Курской области начался второй этап мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона, пишет РИА Новости.

«Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу», — сообщили власти.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его выполнению уже приступили новые мобилизационные комиссии. Он не уточнил, какое конкретно задание получила область.

В Республике Алтай же 7 октября сообщали, что не призвали ни одного человека в рамках частичной мобилизации. Как сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев, в настоящее время военные комиссариаты занимаются актуализацией имеющихся данных о россиянах, им направляются повестки.