В российском регионе заявили о начале второго этапа мобилизации
В правительстве Курской области сообщили о начале второго этапа мобилизации
В Курской области начался второй этап мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона, пишет РИА Новости.
«Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу», — сообщили власти.
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11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его выполнению уже приступили новые мобилизационные комиссии. Он не уточнил, какое конкретно задание получила область.
В Республике Алтай же 7 октября сообщали, что не призвали ни одного человека в рамках частичной мобилизации. Как сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев, в настоящее время военные комиссариаты занимаются актуализацией имеющихся данных о россиянах, им направляются повестки.