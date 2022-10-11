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Российский губернатор сообщил о получении нового мобилизационного задания

Власти Ростовской области сообщили о получении нового мобилизационного задания от МО РФ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ростовская область получила новое мобилизационное задание. Об этом написал губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал Голубев.

Он не уточнил, какое конкретно задание поступило в регион. По его словам, за соблюдением всех процедур во время мобилизации будут следить представители военной и областной прокуратур, которые включены в состав специальной комиссии.

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28 сентября российский губернатор сообщал, что в Ростовской области практически выполнена задача по частичной мобилизации. Тогда же он объявил о единоразовых выплатах призванным россиянам в размере 150 тысяч рублей. 3 октября Голубев заявил, что план по мобилизации выполнен.

Как сообщал губернатор, в области 150 человек пожаловались на неправомерную мобилизацию. Голубев отчитывался, что «практически половину» из них уже вернули домой.

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Анастасия Шейкина
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