В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов

Командир «Русского легиона» Сергей Фомченков сообщил, что ВСУ были выбиты из 2 сел в ДНР

Российские войска смогли «выбить» Вооруженные силы Украины (ВСУ) из двух населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир «Русского легиона» Сергей Фомченков в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ с целью перерезания наших коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежное, Северодонецк», — заявил он.

Он объяснил, что украинские военные стремятся выйти к дороге, чтобы отрезать коммуникации. По его словам, это нужно для того, чтобы подразделения в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке смогли выйти в тыл. При этом, как уточнил Фомченков, российские войска перешли к фазе активной обороны.

Ранее сообщалось о падении настроения в рядах ВСУ. Прежде всего это связано с ракетными ударами, которые прокатились по нескольким украинским регионам, объяснил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.