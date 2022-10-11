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В Центробанке попросили больше времени для замедления инфляции

Замглавы ЦБ Заботкин рассказал об отдалении сроков замедления инфляции в России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Стабилизация инфляции на целевом уровне в четыре процента потребует больше времени, чем было запланировано. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал замглавы Центробанка Алексей Заботкин. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, текущая масштабная трансформация экономики отдаляет сроки замедления роста цен, поскольку нельзя пожертвовать уровнем выпуска. Заботкин указал, что в обычных условиях могло хватить года или полутора лет.

Представитель Центробанка попросил не ждать, что цены пойдут вниз равномерно. В одних товарах нарушены импортные поставки, а значит, их стоимость резко выросла, в других, напротив, усложнился экспорт, что привело к перенасыщению рынка и снижению цен. В какие сроки теперь предполагается достичь целевого уровня, Заботкин не уточнил.

В конце сентября Росстат впервые с июня зафиксировал недельную инфляцию в размере 0,08 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост цен достиг 13,71 процента, что в три раза выше целевого показателя.

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Платон Щукин
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