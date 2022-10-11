Известный комик назвал различие между зрителями в Москве и в других городах

Комик Косицын счел зрителей в Москве более требовательными, чем в других регионах

Известный российский стендап-комик, резидент шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ Роман Косицын назвал главное различие между зрителями в Москве и других российских городах. В интервью изданию «Вечерний Владивосток» юморист рассказал, что аудитория в других регионах кажется ему более благосклонной.

Косицын выразил уверенность в том, что в регионах выступать несколько проще, так как у местных зрителей нет «московской требовательности». «В столице у людей выбор идти либо на тебя, либо на условный концерт Билана, либо на спектакль с участием Хабенского и так далее. Это, безусловно, рождает требовательность к тебе», — счел он.

Комик заявил, что в регионах атмосфера на концертах кажется ему более теплой и близкой ему, так как он сам является «провинциалом» (Косицын родом из Воронежской области — прим. «Ленты.ру»). Юморист также указал, что ему нравится выступать в Санкт-Петербурге. «Там гармоничное сочетание: с одной стороны, петербуржцы живут примерно той же повесткой, что и москвичи, но при этом они не настолько требовательные», — объяснил он.

Ранее Косицын рассказал, что столкнулся с массовой критикой из-за шутки о необходимости убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. По словам юмориста, незнакомые люди тогда писали ему нецензурные послания.