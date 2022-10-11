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Пригожин перепутал главу МИД Новой Зеландии с мужчиной и назвал ее «петухом»

Пригожин перепутал главу МИД Новой Зеландии с мужчиной и назвал ее «петухом» из-за тату
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин перепутал главу МИД Новой Зеландии Нанаю Махуту с мужчиной и назвал «петухом». Его слова приводятся на странице пресс-службы «Конкорда» во «ВКонтакте».

Редакция издания «Экспресс газеты» попросила Пригожина прокомментировать заявление новозеландского министра иностранных дел о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц, среди которых оказались его дети.

В ответ на это предприниматель заявил: «Я сначала не разобрался, когда увидел мужика с татухой на губе (на подбородок Нанаи Махуты нанесена традиционная для народа маори татуировка — прим. «Ленты.ру»). Перепугался, что это зеки санкции ввели, а потом понял, что с такой татухой нормальных быть не может. Только петухи». Пригожин также посчитал министра «обиженной из Новой Зеландии».

Во вторник, 11 октября, стало известно, что Новая Зеландия ввела очередные санкции против России. Они затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Согласно полному обновленному списку, опубликованному на сайте новозеландского МИД, под санкции также попали глава РЖД Олег Белозеров, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и другие.

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Варвара Кошечкина
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