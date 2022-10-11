В России высказались о возобновлении переговоров с Украиной

Депутат Чепа назвал возможным возобновление переговоров России и Украины

Возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной в ближайшее время возможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это возможно, я надеюсь. [Президент России] Владимир Владимирович [Путин] заявил 30 сентября, что Россия готова к переговорам», — поделился депутат.

Де-факто переговоры США и России

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому политическому журналу Cicero, что мир на Украине возможен только на основе переговоров России и США. «Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире», — сказал он.

Я полностью согласен с заявлением Виктора. Дело в том, что, естественно, переговоры будут идти между Россией и Украиной, но на условиях того, что США дадут соответствующее указание Украине, и они будут выполнять их указание, но де-факто переговоры будут идти между Россией и США, потому что на сегодняшний день [президент Украины Владимир] Зеленский, вся власть Украины полностью подчиняется США Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с пранкерами, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, отверг вероятность подписания новых Минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева. В 2014 году в столице Белоруссии были подписаны первые Минские соглашения («Минск-1») по урегулированию конфликта в Донбассе, а в 2015 году — вторые («Минск-2»). За семь лет пункты соглашений так и не были выполнены, и переговорный процесс заглох. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.

