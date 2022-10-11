В ДНР рассказали о привозе оружия для ВСУ на польских гражданских поездах

Герой ДНР Авидзба рассказал, что оружие для ВСУ завозится на гражданских поездах из Польши

Военная помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибывает на польских гражданских поездах. Об этом в эфире Первого канала рассказал герой Донецкой народной республики (ДНР) полевой командир Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

«Везут [вооружение] с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием — прим. «Ленты.ру») к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Канада пришлет в Польшу около 40 военных инженеров для обучения бойцов ВСУ. Уточняется, что обучение пройдет в рамках обязательства Канады по увеличению военной помощи Киеву.