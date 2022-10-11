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В ДНР рассказали о привозе оружия для ВСУ на польских гражданских поездах

Герой ДНР Авидзба рассказал, что оружие для ВСУ завозится на гражданских поездах из Польши

Фото: Gleb Garanich / AP

Военная помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибывает на польских гражданских поездах. Об этом в эфире Первого канала рассказал герой Донецкой народной республики (ДНР) полевой командир Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

«Везут [вооружение] с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием — прим. «Ленты.ру») к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Канада пришлет в Польшу около 40 военных инженеров для обучения бойцов ВСУ. Уточняется, что обучение пройдет в рамках обязательства Канады по увеличению военной помощи Киеву.

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Алевтина Запольская
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