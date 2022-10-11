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Канада пришлет в Польшу десятки военных инженеров для обучения бойцов ВСУ

Министр обороны Канады заявила об отправке 40 военных инженеров в Польшу для обучения ВСУ
Анита Ананд

Анита Ананд. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Оттава направит в Польшу десятки военнослужащих инженерных войск для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд, пишет Reuters.

Она уточнила, что в ближайшую неделю власти страны пришлют около 40 специалистов для поддержки усилий Варшавы по обучению украинских военнослужащих в рамках своего обязательства по увеличению военной помощи Киеву.

Ананд пояснила, что речь идет «о возможностях разминирования территорий, а также возможностях рекогносцировки и идентификации взрывных устройств».

Кроме того, добавила министр, полученные знания помогут украинцам усилить оперативный потенциал, который может быть использован «в ходе операции по отбитию территорий, занятых Россией».

18 сентября стало известно, что Испания приступила к обучению военнослужащих ВСУ на полигоне Сан-Грегорио в Сарагосе. Первая группа из 20 украинских солдат прибыла на учебу на самолете ВВС Испании, который забрал их из Польши. На протяжении месяца они должны изучать современные методы ведения боя по стандартам НАТО, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии, переданных Испанией Киеву, а также тактику боевых действий на танках.

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Варвара Кошечкина
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