Испания обучит украинских солдат воевать на танках

InfoDefensa заявил о начале обучения солдат ВСУ на полигоне Сан-Грегорио в Испании

Испания приступает к обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне Сан-Грегорио в Сарагосе. Об этом сообщает InfoDefensa.

Первая группа из 20 украинских солдат прибудет на учебу в начале недели на самолете ВВС Испании, который заберет их из Польши. На протяжении месяца они будут изучать современные методы ведения боя по стандартам НАТО, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии, переданных Испанией Киеву, а также тактику боевых действий на танках.

Минобороны Испании готово также было поставить Киеву Leopard-2 модификации А4, но отправка сорвалась из-за плохого состояния бронетехники. Тем не менее, уже подтверждена поставка 20 бронетранспортеров. Пятью рейсами была отправлена на Украину партия из тысячи крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, сейчас идет доставка обмундирования и снаряжения, а также медикаментов.