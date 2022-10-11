В комиссариате Москвы рассказали о востребованных специальностях при мобилизации

Замвоенкома Москвы Локтев заявил о востребованности при частичной мобилизации мотострелков

Во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве наиболее востребованы мотострелки. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев в беседе с ТАСС.

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — отметил Локтев.

Заместитель военного комиссара подчеркнул, что в число наиболее распространенных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

Ранее сообщалось, что российским предпринимателям, призванным на военную службу, разрешат заплатить налоги позже. Продление сроков уплаты предусматривается планом первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. В октябре был принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Их срок будет ограничен 30 днями после службы.