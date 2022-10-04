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Экономика

Кредитные каникулы для мобилизованных ограничили 30 днями после службы

Кредитные каникулы для мобилизованных ограничили 30 днями после службы, заявили в Минтруда

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Срок кредитных каникул для мобилизованных будет ограничен периодом самой мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней, сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Ее выступление на брифинге в правительстве цитирует РИА Новости.

Кроме того, отсрочку готовы распространить на период лечения гражданина в госпитале после мобилизации, уточнила она.

Ранее 4 октября закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам одобрил Совет Федерации.

При этом и во время кредитных каникул предлагается вносить посильные платежи по займам. Для погибших обязательства по кредитам собираются прекращать.

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Платон Щукин
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