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Россиянке с военным билетом запретили покидать страну из-за мобилизации

Женщину-стоматолога из Санкт-Петербурга не пустили на рейс в Таджикистан из-за мобилизации

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Пограничники аэропорта Пулково не пустили женщину-стоматолога на рейс в Таджикистан и запретили ей покидать страну, сославшись на закон о мобилизации. Фотографию соответствующего уведомления опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

37-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита, работающая стоматологом, собиралась провести отпуск в Таджикистане, однако в аэропорту Пулково россиянке сообщили, что она не имеет права выезжать из страны, так как имеет военный билет и звание младшего лейтенанта.

В военкомате не смогли объяснить, кто запретил женщине покидать страну.

Ранее в октябре россиянам рассказали, как оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд из страны. По словам юристов, туристам должно выдаваться специальное уведомление, в котором указывается причина запрета, — с этим документом и справкой от военного комиссариата пострадавшие могут обратиться в суд.

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Дарья Рыбак
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