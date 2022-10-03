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Россиянам раскрыли способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд

Юристы рассказали россиянам о способах оспорить решение пограничников о запрете на выезд

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российским туристам, которых развернули пограничники при пересечении границы на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации, раскрыли способы оспорить решение Погранслужбы о запрете на выезд из страны. О них порталу TourDom рассказали опрошенные юристы.

В издании подчеркнули, что за последнее время большое количество россиян жаловались на то, что пограничники не позволяли им пересекать границу и выдавали уведомление об ограничении на выезд из страны со ссылками на статью 21 федерального закона «О мобилизационной подготовке» и статью 15 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

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Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что в этой ситуации туристам должно быть выдано специальное уведомление, в котором указывается причина запрета. «Погранслужба сама по себе решение не принимает, всегда есть какое-то основание ограничения на выезд, установленное различными органами», — добавил он.

Более того, эксперт подчеркнул, что уже есть ряд примеров, когда россиян не выпускали из страны даже со справкой из военкомата. Именно поэтому он рекомендовал туристам, столкнувшимся с подобной проблемой, обращаться за разъяснениями непосредственно в военный комиссариат.

В свою очередь, юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская рассказала, что россияне могут обратиться в суд для оспаривания запрета при наличии уведомления от Погранслужбы и справки от военного комиссариата. «На практике возникают ситуации, когда человека не выпустили, дали документ, он обратился в военкомат, а там ему сказали, что ему выезд не ограничен», — пояснила она.

Специалист также сообщила, что пограничным службам неизвестен процесс наложения запрета и передачи информации. Поэтому она посоветовала путешественникам указывать двух ответчиков — военкомат и Погранслужбу. «Какой будет практика, пока никто не знает, но возможности оспаривания законом предусмотрены», — заявила Чапиковская.

Ранее в сентябре сообщалось, что ситуация на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией стабилизировалась. Вице-премьер республики Северная Осетия-Алания Ирбек Томаев отметил, что в настоящее время прохождения границы ожидают 1,4 тысячи грузовых автомобилей.

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Фариза Бацазова
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