Москвичи поставили рекорд по ипотеке

Est-a-Tet: доля ипотечных сделок на первичном рынке Москвы достигла максимума

В третьем квартале 2022 года доля ипотечных сделок на первичном рынке Москвы достигла максимума за всю историю наблюдения. О том, что жители столицы поставили рекорд по ипотеке, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Est-a-Tet.

В старых границах города на ипотечные сделки пришлось 78,2 процента от общего объема, в Новой Москве — 81,8 процента, в Московской области — 86,5 процента. 57 процентов кредитов были выданы по государственной программе, что на 19 процентных пунктов больше показателя второго квартала. Из-за этого до 22 процентов уменьшилась доля сделок с «семейной» ипотекой. Доля кредитов по стандартной программе изменилась незначительно.

По сравнению со вторым кварталом, доля долгосрочных кредитов выросла с 48 до 77 процентов, а доля краткосрочных сократилась с 19 до 4 процентов. Также граждане стали реже брать ипотеку со сроком погашения 10-20 лет и чаще — со сроком погашения 20-30 лет. Основная часть ипотечных займов приходится на кредиты с первоначальным взносом 15-20 процентов — их доля выросла с 29 до 44 процентов. Кредиты с первоначальным взносом 20-40 процентов сократились на пять процентных пунктов, до 35 процентов, а с первоначальным взносом 40 процентов и более — на три процентных пункта, до 19 процентов.

Москвичи стали реже брать кредиты на сумму до 12 миллионов — их доля сократилась на пять процентных пунктов и составила 81 процентов от общего объема. За счет увеличения доли кредитов размером шесть-девять миллионов рублей на 10 процентных пунктов доля займов в диапазоне до трех миллионов рублей сократилась на девять процентных пунктов.

Раннее сообщалось, что по итогам июля средний срок выплаты ипотеки в России увеличился до 22 лет и 11 месяцев. Показатель побил рекорд последних четырех лет.