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Магазины «Иль де ботэ» вновь открылись в России

Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» вновь открылись в России

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» вновь открылись в России, в них продолжают действовать старые бонусные карты. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что они возобновили работу на месте торговых точек бренда Sephora. По словам корреспондента издания, в данный момент магазины в столичных торговых центрах «Атриум» и Avenue Southwest распродают продукцию с истекающим сроком годности. При этом скидки на нее доходят до 70 процентов.

«У всех магазинов скоро вернется прежнее название, у покупателей сохраняются все накопленные бонусы "Иль де ботэ". Наши бонусные карты тоже принимаются. Надеемся, что теперь будем работать без всяких помех», — отметил сотрудник магазина в торговом центре «Атриум».

Летом стало известно, что французская сеть Sephora, принадлежащая холдингу LVMH, намерена продать свои бутики в России. По условиям, о которых сообщалось в июле, сделка подразумевала продажу 100 процентов акций дочерней компании в России. Задачей последней представители головного офиса называли обеспечение преемственности сотрудников.

Французская сеть магазинов косметики Sephora вышла на российский рынок после приобретения марки «Иль де ботэ» в ноябре 2016 года. При этом компания стала обладательницей полного пакета акций.

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Алина Гостева
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