Стала известна судьба Sephora в России

Французская сеть Sephora продаст 88 бутиков в России локальному директору

Французская сеть Sephora, принадлежащая холдингу LVMH, продаст свои бутики в России. О судьбе компании стало известно агентству AFP из соответствующего заявления, пишет РИА Новости.

88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ» будут переданы локальному генеральному директору. Кроме того, сделка подразумевает продажу 100 процентов акций дочерней компании в России, задачу которой сотрудники головного офиса озвучивают как «обеспечение преемственности сотрудников».

Утверждается, что договор уже подписан, при этом указанная в нем сумма не разглашается.

Французская сеть магазинов косметики Sephora вышла на российский рынок после приобретения марки «Иль де Ботэ» в ноябре 2016 года. При этом французская компания стала обладательницей полного пакета акций.

В апреле представители российской организации «Общественная потребительская инициатива» решили взыскать 29 миллиардов рублей морального ущерба с иностранных компаний, таких как Dior, Louis Vuitton и Sephora, за их уход с отечественного рынка. Упомянутая сумма компенсации соответствует прибыли брендов в стране за последние два года. С помощью этого метода общественники предполагали вернуть магазины модных домов в Россию.