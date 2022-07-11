Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стала известна судьба Sephora в России

Французская сеть Sephora продаст 88 бутиков в России локальному директору

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская сеть Sephora, принадлежащая холдингу LVMH, продаст свои бутики в России. О судьбе компании стало известно агентству AFP из соответствующего заявления, пишет РИА Новости.

88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ» будут переданы локальному генеральному директору. Кроме того, сделка подразумевает продажу 100 процентов акций дочерней компании в России, задачу которой сотрудники головного офиса озвучивают как «обеспечение преемственности сотрудников».

Утверждается, что договор уже подписан, при этом указанная в нем сумма не разглашается.

Французская сеть магазинов косметики Sephora вышла на российский рынок после приобретения марки «Иль де Ботэ» в ноябре 2016 года. При этом французская компания стала обладательницей полного пакета акций.

В апреле представители российской организации «Общественная потребительская инициатива» решили взыскать 29 миллиардов рублей морального ущерба с иностранных компаний, таких как Dior, Louis Vuitton и Sephora, за их уход с отечественного рынка. Упомянутая сумма компенсации соответствует прибыли брендов в стране за последние два года. С помощью этого метода общественники предполагали вернуть магазины модных домов в Россию.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве на 400 миллионов фунтов
Электроэнергия в прибалтийских странах за сутки подорожала на 150 процентов
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.