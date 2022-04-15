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Россияне решили вернуть иностранные бренды с помощью иска в 29 миллиардов рублей

Россияне потребовали от Dior, Louis Vuitton и Sephora миллиарды рублей за моральный ущерб
Олег Павлов

Олег Павлов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители российской организации «Общественная потребительская инициатива» решили взыскать 29 миллиардов рублей морального ущерба с иностранных компаний, таких как Dior, Louis Vuitton и Sephora за их уход с местного рынка. Об этом председатель сообщества Олег Павлов рассказал Telegram-каналу Mash.

Упомянутая сумма компенсации соответствует прибыли брендов в стране за последние два года. По данным журналистов, объединение потребителей требует арестовать склады марок, а также их счета. С помощью этого метода общественники предполагают вернуть магазины модных домов в Россию.

В случае, если указанные условия будут реализованы, организации не смогут выполнять гарантийные обязательства, включая возврат и обмен товаров, и по этой причине будут вынуждены возобновить работу на территории страны. Павлов утверждает, что если компании откажутся соблюдать требования, иск будет подан повторно.

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После начала спецоперации на Украине ряд брендов объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Ранее в апреле иностранные люксовые бренды, принадлежащие французскому холдингу LVMH, назвали условия продажи своих товаров россиянам за границей. Согласно новой политике компании, совершать покупки в бутиках можно будет при наличии гражданства другой страны. Кроме того, сообщается о невозможности оформить Tax free. Данное правило отныне действует по всей Европе.

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Полина Гераскина
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