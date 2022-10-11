В российском регионе восемь человек погибли из-за тайфуна

В Приморском крае восемь человек погибли из-за тайфуна «Хиннамнор»

В Приморском крае восемь человек погибли из-за тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на регион 15 сентября, еще одного пострадавшего сейчас ищут. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире местного телеканала «ОТВ-Прим», сообщает «Интерфакс».

«Особенно тяжело досталось Лазовскому району, частично пострадал Ольгинский район, в Чугуевском районе он как-то прошел по сопкам», — отметил Кожемяко.

Он уточнил, что «Хиннамнор» разрушил 64 приморских моста и, по мнению специалистов, стал самым мощным тайфуном в регионе за последние 50-60 лет. По словам Кожемяко, непогода разрушила 49 домов и подтопила более 2,3 тысячи жилых построек. Около 15 тысяч человек оказались в затопленных населенных пунктах, всего от последствий тайфуна пострадали 18 районов Приморского края.

По предварительной оценке, ущерб от стихийного бедствия составил порядка 6 миллиардов рублей. В сентябре эта сумма оценивалась в два раза выше. На выплаты пострадавшим жителям направили 250 миллионов рублей. Лишившиеся жилья приморцы получат сертификаты на новую недвижимость.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморье объявлен с 15 сентября, причиной послужили наводнения, вызванные тайфунами и сходом мощного грязевого потока. Непогода в регионе бушует с середины июля.