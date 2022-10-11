Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе восемь человек погибли из-за тайфуна

В Приморском крае восемь человек погибли из-за тайфуна «Хиннамнор»

Фото: NASA / Wikimedia

В Приморском крае восемь человек погибли из-за тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на регион 15 сентября, еще одного пострадавшего сейчас ищут. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире местного телеканала «ОТВ-Прим», сообщает «Интерфакс».

«Особенно тяжело досталось Лазовскому району, частично пострадал Ольгинский район, в Чугуевском районе он как-то прошел по сопкам», — отметил Кожемяко.

Он уточнил, что «Хиннамнор» разрушил 64 приморских моста и, по мнению специалистов, стал самым мощным тайфуном в регионе за последние 50-60 лет. По словам Кожемяко, непогода разрушила 49 домов и подтопила более 2,3 тысячи жилых построек. Около 15 тысяч человек оказались в затопленных населенных пунктах, всего от последствий тайфуна пострадали 18 районов Приморского края.

По предварительной оценке, ущерб от стихийного бедствия составил порядка 6 миллиардов рублей. В сентябре эта сумма оценивалась в два раза выше. На выплаты пострадавшим жителям направили 250 миллионов рублей. Лишившиеся жилья приморцы получат сертификаты на новую недвижимость.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморье объявлен с 15 сентября, причиной послужили наводнения, вызванные тайфунами и сходом мощного грязевого потока. Непогода в регионе бушует с середины июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.