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Россиянам рассказали о рисках сбережения средств в юанях

ТАСС: эксперты заявили о рисках сбережения средств в юанях из-за волатильности

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Объемы торгов юанем продолжают увеличиваться из-за вероятности блокировки активов в более привычных валютах — долларах, евро, швейцарских франках и британских фунтах. Но есть риски сбережения средств в китайской валюте, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

Аналитики указывают на замедление китайской экономики, из-за чего с марта 2022 года юань потерял более 10 процентов к доллару, достигнув минимальных с начала 2008 года уровней. Кроме того, юань не совсем свободно конвертируемая валюта: на мировом рынке торговля им находится под контролем китайских властей.

«Курс юаня может быть очень волатильным, что связано с сильной зависимостью экономики КНР от экспорта. Поэтому сильное укрепление своей валюты Китаю невыгодно», — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «УК Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что основную часть долгосрочных сбережений лучше пока держать в безналичном гонконгском долларе или наличном долларе США. Также можно постепенно наращивать вложения в золото через покупку спотовых контрактов на Московской бирже или физических слитков, добавил он.

Ранее стало известно, что около 10 процентов опрошенных россиян планируют хранить сбережения в китайской валюте.

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Платон Щукин
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