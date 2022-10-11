Министр обороны Украины примет участие в заседании НАТО

Глава Минобороны Украины Резников примет участие в заседании НАТО в Брюсселе

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании НАТО в Брюсселе 12-13 октября. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Он также отметил, что Резников будет одним из участников встречи контактной группы по координации военной помощи Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО. Он подчеркнул, что альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль».

Он также отметил, что западный оборонительный блок альянса готов ответить на гибридные военные угрозы для членов альянса.