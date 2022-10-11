Телеведущая Виктория Боня показала лицо без ретуши в ответ на слова дерматолога о старении

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала лицо без ретуши со словами «все к этому придут». Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда предстала во время пробежки, отметив, что у нее шелушится обгоревшая в горах кожа. При этом она ответила на слова дерматолога Екатерины Мокиной, которая ранее пояснила в комментарии Пятому каналу, что большое количество загара влияет на фотостарение кожи.

«Я понимаю, что в России культ молодости, но мне, человеку, который десять лет живет в Европе, вообще нормально стареть и меняться. Все к этому придут! Как видите, я показываю себя без фотошопа и фильтров в свои 42 года. Очень надеюсь, что в моем возрасте каждая женщина будет выглядеть так же», — заявила в свою очередь знаменитость.

В сентябре Боня также показала лицо без косметики во время восхождения на гору Манаслу. На размещенном снимке блогерша позирует в палатке в кофте с камуфляжным принтом и синей зимней куртке.