Виктория Боня показала лицо без макияжа со словами «пять дней без душа»

Телеведущая Виктория Боня показала лицо без косметики во время восхождения на гору Манаслу

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала внешность без макияжа со словами «пять дней без душа». Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке блогерша позирует в палатке в кофте с камуфляжным принтом и синей зимней куртке. При этом видно, что ее волосы не уложены, а на лице нет косметики. «Реальность моего пребывания в горах (...). Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи», — подписала она публикацию.

Ранее в постах на своей странице инфлюэнсерша рассказала, что решила взобраться на вершину горы Манаслу, которая расположена в Гималаях. В свою очередь, она отметила, что во время восхождения у нее началась горная болезнь (это недомогание, возникающее в результате резкого и значительного набора высоты — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в сентябре сообщалось, что Виктория Боня поделилась фото с сумкой французского бренда Chanel, которую она ранее испортила напоказ, и стала объектом насмешек в сети. Звезда реалити-шоу опубликовала снимок из Дубая, на котором она запечатлена в салоне автомобиля с сумкой черного цвета, представленной в ассортименте указанного модного дома. При этом в апреле блогерша разрезала аналогичное изделие на камеру, возмутившись новостью о том, что компания запретила своим сотрудникам продавать продукцию жителям России. Подписчики обратили внимание на сумку Бони, которую она якобы испортила, и принялись высмеивать женщину в комментариях под постом