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Диетолог назвал продукты для здоровья волос

Диетолог Гинзбург пояснил, что волосам вредят сладости и растительное масло

Фото: unsplash

Сладкие продукты и растительное масло не лучшим образом сказываются на внешнем виде человека, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Изданию «Москва 24» он назвал вредные и полезные для здоровья волос продукты.

Здоровью волос вредят все продукты, нарушающие питание тканей и вызывающие их воспаление, пояснил Гинзбург. Наиболее вредные продукты, по его мнению, — все сладости и даже мед. Диетолог считает, что они существенно портят внешний вид волос и кожи.

На второе место в рейтинге вредных для волос продуктов Гинзбург поставил маргарин и растительное масло. Он отметил, что многие привыкли считать растительные масла полезными, однако в случае с подсолнечным маслом это не так. По его мнению, стоит отказаться от этого масла в пользу оливкового.

Колбасы, сосиски и сардельки он также призвал исключить из рациона.

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Плохо сказывается на состоянии волос и соленая пища. «Сельдь соленая вредная, так же как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос», — предупредил врач.

Здоровыми и красивыми волосы, по его мнению, делают морская рыба, ягоды, фрукты, огурцы, помидоры, перец, тыква и восточные приправы. Также полезно есть кисломолочные продукты и сложные углеводы. «Идеальный продукт — это мюсли с кефиром. Если туда добавить ягод, то получится коктейль для волос», — подвел итог Гинзбург.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный для холодного времени года продукт. Она посоветовала есть больше печени, так как она содержит белки, помогающие выработке энергии для согрева.

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Вера Владзиевская
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