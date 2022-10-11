В Москве стали выставлять больше старых квартир на продажу

«Миэль»: объем предложения «вторички» в Москве за сентябрь увеличился на 10 процентов

В сентябре 2022 года объем предложения на вторичном рынке недвижимости увеличился на десять процентов относительно августа, примерно до 49 тысяч объектов. О том, что в столице стали выставлять больше старых квартир на продажу, сообщили аналитики компании «Миэль», пишет «Интерфакс».

В Старой Москве объем предложения сильнее всего вырос в Северо-Западном административном округе — на 13 процентов. На 11 процентов показатель увеличился в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Южном административных округах. Положительная динамика в Западном и Центральном административных округах составила 10 и 7 процентов соответственно.

По словам главного аналитика компании Екатерины Бережновой, количество квартир, доступных для покупки на «вторичке», вернулся на тот же уровень, на котором он находился до начала пандемии COVID-19, однако цены на этот тип недвижимости резко не упали. Специалисты добавили, что средняя стоимость квадратного метра за сентябрь уменьшилась на 1 процент.

В октябре аналитики «Инком-Недвижимости» дали прогноз относительно будущего вторичного жилья в Москве. По их словам, спрос на вторичное жилье в Москве в ближайшее время упадет на 10-20 процентов.