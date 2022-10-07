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Предсказано будущее вторичного жилья в Москве

«Инком-Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве упадет на 10-20 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ближайшем будущем спрос на «вторичку» в Москве упадет на 10-20 процентов. Соответствующий прогноз дали аналитики «Инком-Недвижимости», пишет «Интерфакс».

По словам экспертов, при более благоприятном сценарии снижение интереса к вторичному жилью составит 10 процентов, при наиболее негативном — 20 процентов, в результате чего цены на такую недвижимость также начнут падать. «В сложившихся обстоятельствах тенденция предоставления скидок получит широкое распространение. Дисконт — ключевое слово нынешнего времени», — добавили специалисты. При этом они пояснили, что серьезного падения цен не будет и даже при экстренной продаже средний размер скидки будет составлять 10 процентов.

По словам директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, в компании и без случившихся в стране и мире изменений предсказывали «просадку» этого сегмента. Он отметил, что после двух «сверхэффективных» лет, когда рынок был перегрет, цены на жилье значительно повышены, а в сфере ипотечного кредитования образовался пузырь, все должно было закончиться снижением и оттоком клиентов без особого внешнего воздействия — примерно так, как и произошло сейчас.

Эксперты пришли к выводу, что показатели спроса в сентябре 2022 года оказались схожими с теми, которые были зафиксированы в том же месяце 2021 года. Кроме того, средняя стоимость квадратного метра немного стабилизировалась — относительно августа «квадрат» в Старой Москве подешевел на 0,35 процента, до 281 тысячи рублей, а в Подмосковье — на 0,15 процента, 139,9 тысячи рублей. В Новой Москве цены на вторичное жилье остались на том же уровне и составили 203,9 тысячи рублей за квадратный метр.

В октябре аналитики «Инком-Недвижимости» пришли к выводу, что москвичи бросились избавляться от жилья после начала частичной мобилизации. По их данным, в первую неделю после объявления мобилизации число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое.

Полина Кислицына
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