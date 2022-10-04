Москвичи бросились продавать жилье после начала мобилизации

«Инком-Недвижимость»: число заявок на продажу жилья выросло втрое после начала мобилизации

После начала частичной мобилизации москвичи бросились избавляться от жилья. В первую неделю после объявления мобилизации число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

При этом в первые четыре дня после начала мобилизации спрос уменьшился на 20 процентов. Эксперты называют период с 22 по 25 сентябре провальным для вторичного рынка и сравнивают его с концом февраля 2022 года, когда после начала военной спецоперации сложилась похожая ситуация из-за желания граждан срочно покинуть Россию.

Вскоре после объявления мобилизации рынок вторичного жилья начал стабилизироваться. Спустя 11 дней объем предложения оказался на семь процентов выше по сравнению с показателем 2021 года. Неопределенность подталкивает собственников снимать объекты с продажи или срочно продавать их, заявили в «ЦИАН.Аналитике». По данным «Инком-Недвижимости», желающие быстрее избавиться от жилья готовые сделать скидку до 20 процентов.

Эксперты не ожидают восстановления вторичного рынка недвижимости в ближайшее время. В «Инком-Недвижимость» считают, что объем сделок в сегменте в лучшем случае снизится на 10 процентов, в худшем — на 20 процентов. Такая тенденция связана с уменьшением количества ипотечных сделок, которое произойдет из-за того, что попавшие под мобилизацию и уехавшие из страны граждане являются одними из основных получателей жилищных займов.

Ранее в октябре сообщалось, что в России упал спрос на квартиры со скидками. Собственники предлагают дисконт в 30-40 процентов, чтобы срочно получить деньги, однако покупатели не готовы воспользоваться моментом и приобрести жилье.