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В России упал спрос на квартиры даже со скидками

РГ: в России упал спрос на квартиры, несмотря предложенные продавцами крупные скидки

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

В России упал спрос на квартиры, даже на те, которые продавцы предлагают с крупными скидками. Об этом сообщает «Российская газета».

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Ирина Пешич отметила, что собственники предлагают дисконт в 30-40 процентов, поскольку им срочной нужны деньги. «Покупатели же не готовы скупать жилье, пользуясь моментом. Спрос стал ниже и осознаннее», — добавила она.

Эксперты подсчитали, что спрос на покупку недвижимости в сентябре упал почти на треть, а количество предложений возросло на 15 процентов. Причиной специалисты называют турбулентность рынка, когда в период пандемии коронавируса цены стремительно росли, а теперь стали падать из-за большого предложения и снижения покупательной способности граждан.

Аналогичную ситуацию наблюдают и застройщики, за последние несколько недель число сделок сократилось вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Однако обвала рынка не произойдет, поскольку начнется подстройка под новые условия.

Ранее сообщалось, что жилье в России существенно подешевело. Средний дисконт при продаже вторичного жилья превысил шесть процентов, в отдельных случаях скидка может доходить до 30-40 процентов от изначальной стоимости объекта. Это связано с тем, что условия диктуют покупатели, которых стало меньше.

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Марина Совина
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