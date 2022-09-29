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В России сильно подешевело жилье

«Этажи»: средний дисконт на вторичное жилье в России превысил 6 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Средний дисконт при продаже вторичного жилья в России превысил шесть процентов. О том, что недвижимость сильно подешевела, сообщил аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, передают «Известия».

По словам эксперта, некоторые собственники хотят срочно продать квартиры и готовы сделать скидку, которая может достигать 30-40 процентов от изначальной цены на объект. В Time development добавили, что в отдельных случаях дисконт доходит до 60 процентов. Партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков заявил, что собственники принимают импульсивные решения по двум причинам: релокация и необходимость быстро получить денеги для жизни в другой стране, а также страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации.

В Savills считают, что условия на рынке диктуют покупатели — количество желающих продать жилье в последнюю неделю возросло, а число готовых купить сократилось. На каждого покупателя приходится примерно 15-20 продавцов, из-за этого скидки на объекты растут. За последнюю неделю 20 процентов клиентов агентства, которые продают квартиры, получили предложение от покупателя снизить цену от 7 до 25 процентов. Кроме того, ранее у собственников была альтернатива выгодно сдать объект в аренду при отсутствии желающих приобрести его, однако сейчас в этом сегменте существуют сложности.

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На первичном рынке жилья количество сделок также резко сократилось. При этом девелоперы продолжают выводить новые объекты, а покупателей способна привлечь только выгодная цена на раннем этапе строительства. Однако генеральный директор «НДВ супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова считает, что говорить о корректировке цен на новостройки рано — следует дождаться конца октября. По ее словам, частичная мобилизация отразилась на спросе, так как планы многих покупателей изменились.

«Часть взяли паузу на одну-две недели, часть сразу сняли бронирования. Ясность по дальнейшим действиям может внести информация об окончании частичной мобилизации», — заявила Кузнецова. По данным Time development, дисконт на объекты в строящихся домах достигает 30 процентов. Доля потенциальных покупателей составляет не более 25 процентов от планировавших приобрести недвижимость неделю назад. Эксперты ожидают на рынке спад в течение октября, а затем возвращения ситуации к тенденциям до начала мобилизации.

Ранее в сентябре сообщалось, что после мобилизации в Москве снизился спрос на аренду квартир. За неделю показатель упал на 10 процентов, съемом элитного жилья стали интересоваться меньше на 50 процентов.

Александра Качан
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