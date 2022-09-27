Москвичи потеряли интерес к аренде жилья после начала мобилизации

Спрос на аренду квартир в Москве за неделю снизился на 10 процентов

Спрос на аренду квартир в Москве за последнюю неделю снизился на 10 процентов, на аренду элитных объектов — обвалился на 50 процентов. О том, что москвичи потеряли интерес к съему жилья после начала мобилизации, сообщили эксперты рынка недвижимости, опрошенные РБК.

По данным ЦИАН, число обращений, связанных с арендой квартир в столице, после объявления мобилизации 21 сентября уменьшилось на 15 процентов относительно предыдущей недели. Аналитики агентства «Этажи» пришли к выводу, что нынешний уровень спроса на съем жилья в Москве оказался на 15 процентов ниже, чем в сентябре 2021 года.

Специалисты отметили, что те арендаторы, которые начали возвращаться на рынок в июле — августе 2022 года, в данный момент расторгают договоры. Одна часть клиентов уезжает в другие регионы для того, чтобы побыть с семьей, вторая меняет страну пребывания, а третья на фоне экономической ситуации останавливает свой выбор на более дешевых квартирах. При этом некоторые жители Москвы, планировавшие в скором времени приобрести недвижимость, решили рассмотреть варианты арендного жилья, так как передумали тратить крупные суммы денег или оформлять ипотеку.

После 21 сентября число объектов, доступных для аренды, выросло на семь процентов — эксперты объяснили это ростом объема нового предложения, а также падением активности аудитории. Часть собственников решила сдавать квартиры по августовским ценам, в то время как другая часть заявила о готовности сделать скидку в размере 10-15 процентов в случае долгосрочной аренды с предоплатой.

Некоторые собственники решили избавиться от своих квартир. «Примерно 15 процентов съемных квартир вернулись в реализацию», — рассказала представитель «ИНКОМ-недвижимости» Оксана Полякова. При этом тренд, когда собственник параллельно сдает жилье в аренду и параллельно ищет на него покупателя, в последнюю неделю усилился.

По словам экспертов, положение дел на рынке жилья напоминает февральское, когда интерес москвичей к аренде квартир за неделю упал на 14 процентов. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году во время пандемии COVID-19. Специалисты добавили, что поведение клиентов кардинально не изменилось и паники или ажиотажа на рынке сейчас нет, при этом многие участники рынка занимают выжидательную позицию и не торопятся принимать поспешных решений. По их прогнозам, интерес к недвижимости может снизиться еще сильнее, однако подобное явление вряд ли будет повсеместным. Заметные перемены можно будет увидеть лишь через неделю или две, когда все участники рынка привыкнут к новой реальности.

Ранее в сентябре риелтор Виталий Русаков после начала мобилизации предрек падение цен на недвижимость в России на 10-20 процентов. По его словам, это произойдет в связи с отъездом некоторых граждан из страны, вследствие которого на рынок на продажу будут выставлены одномоментно много квартир, объектов.