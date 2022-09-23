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Риелтор высказался о будущем цен на квартиры в России

Риелтор Русаков предрек падение цен на недвижимость в России
СюжетНаселение России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С момента объявления частичной мобилизации в России прошло мало времени, и пока достаточно трудно оценить серьезность и масштаб влияния этого факта на рынок недвижимости. Однако некоторые объекты должны подешеветь, убежден риелтор, эксперт по недвижимости Виталий Русаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Основной контингент призываемых сейчас состоит из молодых людей с предельным возрастом 35-45 лет, которые, вероятно, владели недвижимостью.

«Если предположить, что некоторая часть молодых семей будет уезжать за границу, то на рынок на продажу будут выставлены одномоментно много квартир, объектов, в том числе и ипотечных. Как итог, мы можем наблюдать «провал» цен по некоторым сегментам квартир, жилых объектов на 10-20 процентов как минимум», — поделился Русаков.

Сейчас можно делать только приблизительные предположения насчет того, как частичная мобилизация скажется на рынке ипотеки и вторичного жилья, считает эксперт. Однако ясно, что такое сжатие платежеспособного спроса на жилье неминуемо приведет к оттоку денег с рынка недвижимости, а значит, и к заметному падению цен.

Ранее стало известно, что среди крупных городов России жилье из-за прироста населения с 2016 года по сентябрь 2022-го сильнее всего подорожало в Краснодаре. За указанный период стоимость квадратного метра там подскочила на 106 процентов, при этом число жителей с 2010-го по 2021 год выросло на 32 процента.

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Екатерина Смирная
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