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Среда обитания

Названы российские города с подорожавшими из-за прироста населения квартирами

Жилье из-за прироста населения сильнее всего подорожало в Краснодаре
СюжетНаселение России:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Среди крупных городов России жилье из-за прироста населения с 2016 года по сентябрь 2022-го сильнее всего подорожало в Краснодаре. За указанный период стоимость квадратного метра там подскочила на 106 процентов, при этом число жителей с 2010-го по 2021 год выросло на 32 процента. Об этом сообщили аналитики ЦИАН, пишет РБК.

Эксперты связали повышение цен на квартиры с приростом населения, из-за которого спрос на жилье в крупных городах увеличился. Второе место в списке занял Сочи с положительной динамикой в 104 процента. За 11 лет численность населения в городе увеличилась на 34,2 процента. Третьим городом, где из-за прироста граждан цены на недвижимость пошли вверх, специалисты назвали Ставрополь — там «квадрат» подорожал на 95 процентов, а жителей стало больше на 37,3 процента.

На четвертой позиции оказался Красноярск — там стоимость жилья с 2016-го по 2022 год повысилась на 72 процента, а численность населения увеличилась на 22 процента. Пятой в список попала Тюмень с положительной динамикой цен в 40 процентов. При этом количество проживающих в городе людей выросло на 40,1 процента.

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По словам главы «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, прирост численности населения послужил ключевым фактором, повлиявшим на подорожание жилья в крупных городах России — наряду с введением программы льготной ипотеки. Он подчеркнул, что реальные доходы населения в период с 2016-го по 2022 год оказывали не такое сильное воздействие на динамику цен на недвижимость.

В сентябре специалисты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что крупным городом России с наиболее подорожавшим жильем в новостройках с начала 2022 года стала Самара. По их данным, с января по сентябрь средняя стоимость квартиры там поднялась на 36 процентов, до 6,1 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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