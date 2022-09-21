Названы города России с наиболее подорожавшим жильем

С начала 2022 года сильнее всего первичное жилье подорожало в Самаре, Казани и Омске

Крупным городом России с наиболее подорожавшим жильем в новостройках с начала 2022 года стала Самара — с января по сентябрь средняя стоимость квартиры там поднялась на 36 процентов, до 6,1 миллиона рублей. Об этом сообщили специалисты «ЦИАН.Аналитики», пишет РБК.

Второе место в списке заняла Казань — средняя стоимость квартиры на первичном рынке в городе повысилась на 25 процентов, до 9,5 миллиона рублей. Третьим городом, где жилье с начала года подорожало сильнее всего, аналитики назвали Омск с ростом параметра на 23 процента, до 6,3 миллиона рублей. Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина пояснила, что цены в самарских новостройках поднялись сильнее всего из-за того, что они находились на низком уровне в начале года. Рост стоимости жилья в Казани, по ее мнению, обусловлен значительным спросом на рынке первичного жилья.

На четвертой позиции оказались Нижний Новгород и Уфа — там положительная динамика составила 20 процентов, а средняя стоимость квартиры увеличилась до 8,2 миллиона рублей и 5,7 миллиона рублей соответственно. Пятую строчку разделили Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В этих городах с начала года цены повысились на 16 процентов, а средняя цена объекта установилась на уровне в 11,5 миллиона рублей и 5,4 миллиона рублей соответственно.

Москва оказалась в конце списка и заняла 13-ю строчку — с января нынешнего года стоимость первичного жилья в столице поднялась на 2 процента, до 16,9 миллиона рублей. В Воронеже средние цены на него не изменились и составили 5 миллионов рублей. В двух крупных городах страны, Челябинске и Краснодаре, цены на новые квартиры с начала года, напротив, упали. В первом городе отрицательная динамика составила 4 процента, а средняя стоимость упала до 4,1 миллиона рублей, а во втором — 6 процентов, до 6 миллионов рублей.

В сентябре стало известно, что за год среди городов Подмосковья сильнее всего вторичное жилье подорожало в Сергиево-Посадском округе. С августа 2021 года средняя цена квадратного метра там поднялась на 36 процентов, до 111 тысяч рублей.