Названы города в Подмосковье с наиболее подорожавшим жильем

В ЦИАН назвали города в Подмосковье с наиболее подорожавшим жильем

Россиянам назвали подмосковные города, где за год наиболее заметно подорожало жилье. Первое место в списке занял Сергиево-Посадский округ, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики».

С августа 2021 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Сергиево-Посадском округе выросла на 36 процентов, до 111 тысяч рублей. Второе место занял Рузский городской округ — здесь показатель вырос на 33 процента, до 94 тысяч рублей.

Третье место досталось Ступино с ростом стоимости «квадрата» на 32 процента, до 84 тысяч рублей, а четвертое — Клин с ростом на 31 процент, до 102 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает Орехово-Зуево, где метр подорожал на 28 процентов, до 92 тысяч рублей.

На данный момент в среднем квадратный метр вторичного жилья в Подмосковье можно купить за 159 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 15 процентов.

В августе россиянам назвали локации в Москве, где максимально подорожало жилье. В перечень попали Замоскворечье, Савеловский и Хорошевский районы.