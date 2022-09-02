Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы города в Подмосковье с наиболее подорожавшим жильем

В ЦИАН назвали города в Подмосковье с наиболее подорожавшим жильем
Сергиево-Посадский район. Московская область.

Сергиево-Посадский район. Московская область.. Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

Россиянам назвали подмосковные города, где за год наиболее заметно подорожало жилье. Первое место в списке занял Сергиево-Посадский округ, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики».

С августа 2021 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Сергиево-Посадском округе выросла на 36 процентов, до 111 тысяч рублей. Второе место занял Рузский городской округ — здесь показатель вырос на 33 процента, до 94 тысяч рублей.

Третье место досталось Ступино с ростом стоимости «квадрата» на 32 процента, до 84 тысяч рублей, а четвертое — Клин с ростом на 31 процент, до 102 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает Орехово-Зуево, где метр подорожал на 28 процентов, до 92 тысяч рублей.

На данный момент в среднем квадратный метр вторичного жилья в Подмосковье можно купить за 159 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 15 процентов.

В августе россиянам назвали локации в Москве, где максимально подорожало жилье. В перечень попали Замоскворечье, Савеловский и Хорошевский районы.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о значительных потерях ВСУ во время наступлений
В Кремле объяснили невозможность участия Путина в прощании с Горбачевым
Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского
Кремль ответил на вопрос о чтении Путиным книг о самом себе
России предсказали рост спроса на газ
Квартиры в российском поселке залило водой из-за ремонта крыши
Анна Семенович показала на видео губы после коррекции
На Украине заявили о недоверии к МАГАТЭ
В Кремле оценили последствия введения потолка цен на российскую нефть
Французский газовый гигант уйдет из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.