Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем

«Инком-Недвижимость»: вторичное жилье в Москве сильнее всего подорожало в Замоскворечье

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

За год жилье на вторичном рынке Москвы сильнее всего подорожало в районе Замоскворечье. Локации столицы с самой заметной динамикой цен на готовые квартиры назвали аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в однокомнатных квартирах Замоскворечья выросла на 12,7 процента, до 454,9 тысячи рублей. Второе место занял Савеловский район с подорожанием на 11,9 процента, до 326,1 тысячи рублей, а третье — Хорошевский с увеличением показателя на 11,8 процента, до 361,8 тысячи рублей за «квадрат».

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Динамика средней цены «квадрата» в двухкомнатных квартирах также оказалась самой существенной в Замоскворечье — плюс 11,6 процента, до 467,6 тысячи рублей. Второе-третье место поделили Свиблово и Зябликово — там квадрат в «двушках» вырос в цене на 11,2 процента, до 285,5 тысячи и 237,6 тысячи рублей.

Лидирует Замоскворечье и по годовому подорожанию «квадрата» в трехкомнатных квартирах — плюс 13 процентов, до 500,1 тысячи рублей. Второе-третье место по этому показателю заняли Марьина Роща и Басманный район — там «квадрат» в «трешках» подорожал на 10,8 процента, до 304 тысяч и 404,2 тысячи рублей.

В «Инком-Недвижимости» отметили, что в целом по Москве один квадратный метр в «однушках» подорожал на 4 процента, до 277,4 тысячи рублей, в «двушках» — на 3 процента, до 268,5 тысячи рублей, а в «трешках» — на 2 процента, до 265,8 тысячи рублей.

Ранее аналитики компании Est-a-Tet назвали локации Москвы с самым подешевевшим жильем на вторичном рынке. Лидером рейтинга стал Тверской район — за июнь средняя стоимость одного квадратного метра там снизилась на 7,8 процента, до 688,5 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон
Искусственному интеллекту нашли применение в родах
Девушка увеличила губы и осталась с новыми морщинами на лице
Известная блогерша украла у подписчиков несколько миллиардов рублей
Зарезавший под наркотиками 17-летнюю подругу россиянин получил 15 лет колонии
Парень унизил свою девушку из-за еды в самолете и прослыл абьюзером
Президент Молдавии усомнилась в продолжении поставок газа из России
Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем
Уморившей сына голодом матери-веганке вынесли судебный приговор
Невролог посоветовала некоторым людям снимать головную боль кока-колой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.