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Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Est-a-Tet: вторичное жилье больше всего подешевело в Тверском районе Москвы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В июне среди районов Москвы больше всего вторичное жилье подешевело в Тверском — за месяц динамика достигла 7,8 процента. Об этом говорится в исследовании риелторского агентства Est-a-Tet, сообщает РБК.

Средняя стоимость квадратного метра в Тверском районе снизилась до 688,5 тысячи рублей. Одним из районов с подешевевшим жильем также назвали Дорогомилово с динамикой в 7,8 процента. Топ-3 списка замкнул Метрогородок со снижением на 6,8 процента. Ниже расположились районы Ховрино и Фили-Давыдково, где «вторичка» подешевела на 6,4 процента и 5,9 процента соответственно.

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В районах Силино и Измайлова «квадрат» жилья на вторичном рынке подешевел на 5,2 процента и 5,1 процента соответственно. В районе станции метро «Проспект Вернадского» динамика достигла пяти процентов. На 4,4 процента стоимость снизилась в районе Крылатское.

Ранее в Est-a-Tet выяснили, что с начала 2022 года к концу июля элитное жилье среди районов старой Москвы максимально подорожало в Басманном. Динамика достигла 67,1 процента. Вторую строчку рейтинга занял Пресненский район, топ-3 списка замкнула Якиманка.

Нина Ташевская
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