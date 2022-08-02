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Определен район Москвы с максимально подорожавшим элитным жильем

Est-a-Tet: элитное жилье в Москве больше всего подорожало в Басманном районе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С начала 2022 года к концу июля элитное жилье среди районов старой Москвы максимально подорожало в Басманном. Динамика достигла 67,1 процента. Об этом говорится в исследовании компании Est-a-Tet, сообщает РБК.

Аналитики определили, что в июле средняя стоимость квадратного метра поднялась в Басманном районе до двух миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга занял Пресненский район, где «квадрат» подорожал на 28 процентов, до 2,8 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнула Якиманка с динамикой в 24,4 процента — квадратный метр элитного жилья стал стоить 2,5 миллиона рублей.

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Ниже расположились районы Раменки и Красносельский, где стоимость квадратного метра повысилась на 14,1 процента и 10,6 процента соответственно. Что касается снижения стоимости, то больше всего элитное жилье подешевело в Мещанском районе — цена снизилась на 16,5 процента, до 2,3 миллиона рублей.

Ранее эксперты ЦИАН выяснили, что в июле съемные однокомнатные квартиры сильнее всего подорожали в Алексеевском районе Москвы. Второе место занял район Тропарево-Никулино, на третьей строчке оказался район Сокольники.

Нина Ташевская
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