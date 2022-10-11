Россиянам предложили выгодные направления для отдыха на Новый год

АТОР: россиянам предложили зимние туры в Дагестан, Казань и Карелию от 21 тысячи рублей

Туроператоры FUN&SUN и «Интурист» предложили россиянам выгодные варианты отдыха на отечественных направлениях на Новый год. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В предстоящем зимнем сезоне (с 30 декабря по 8 января) FUN&SUN запланировал несколько коротких полетных программ с экскурсионными турами из Москвы на Алтай, в Казань, Карелию и Дагестан, а также из Санкт-Петербурга в Казань.

По данным АТОР, в зависимости от направления и города вылета цена за такую путевку обойдется российским путешественникам от 21 тысячи до 44 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Генеральный директор туроператора Владимир Рубцов, в свою очередь, заявил, что в настоящее время спрос на зимние программы «раскачивается». Однако, по его словам, ближе к новогодним праздникам ход бронирований станет более интенсивным.

Тем временем зимние туры по России на регулярных рейсах формирует и «Интурист». Директор департамента внутреннего туризма туроператора Сергей Стребков заявил, что полетные программы в Северную Осетию и Дагестан уже признаны успешными. Именно поэтому компания изучает возможность запуска аналогичных туров в другие регионы Северного Кавказа.

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие заграничные отели для празднования Нового года. В этот список, в частности, вошли египетский Movenpick Resort Sharm El Sheikh, турецкий Titanic Deluxe Belek и Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah в ОАЭ.