Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

110-летняя женщина отпраздновала юбилей и назвала причину своего долголетия

110-летняя Кэтрин Феррелл из США назвала умение не злиться на других причиной долголетия
Catherine Ferrell

Catherine Ferrell. Кадр: «CBS 17»

Супердолгожительница из США отметила 110-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает WJW.

Кэтрин Феррелл, проживающая в городе Дарем, штат Северная Каролина, родилась 10 октября 1912 года. Женщина отпраздновала знаменательную дату в окружении родных и друзей. Несмотря на преклонный возраст, Феррелл все еще живет в собственном доме и не нуждается в особом уходе.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

В день рождения американка назвала причину своего долголетия и главное умение, которое она вынесла из более чем столетнего жизненного опыта. «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Если кто-то поступает иначе — уважай и это, и двигайся дальше. Не злись, не теряй самообладания. Просто двигайся дальше и делай то, чему научен», — заявила Феррелл.

В честь юбилея женщина получила поздравительные письма от президента США Джо Байдена и губернаторе Северной Каролины Роя Купера.

Ранее сообщалось, что 105-летний житель США раскрыл секрет своего долголетия. Телл Эллисон считает, что прожил так долго благодаря хорошей еде и супруге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Россиянке с медицинским образованием запретили покидать страну из-за мобилизации
В Казахстане опровергли кризис в ОДКБ
Бульмастиф усыновил покалеченного поросенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.