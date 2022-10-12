110-летняя женщина отпраздновала юбилей и назвала причину своего долголетия

110-летняя Кэтрин Феррелл из США назвала умение не злиться на других причиной долголетия

Супердолгожительница из США отметила 110-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает WJW.

Кэтрин Феррелл, проживающая в городе Дарем, штат Северная Каролина, родилась 10 октября 1912 года. Женщина отпраздновала знаменательную дату в окружении родных и друзей. Несмотря на преклонный возраст, Феррелл все еще живет в собственном доме и не нуждается в особом уходе.

В день рождения американка назвала причину своего долголетия и главное умение, которое она вынесла из более чем столетнего жизненного опыта. «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Если кто-то поступает иначе — уважай и это, и двигайся дальше. Не злись, не теряй самообладания. Просто двигайся дальше и делай то, чему научен», — заявила Феррелл.

В честь юбилея женщина получила поздравительные письма от президента США Джо Байдена и губернаторе Северной Каролины Роя Купера.

Ранее сообщалось, что 105-летний житель США раскрыл секрет своего долголетия. Телл Эллисон считает, что прожил так долго благодаря хорошей еде и супруге.